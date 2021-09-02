Natura Siberica закрыл магазины и приостановила производство

Магазины косметики Natura Siberica временно закрыты, также как и производство — оно приостановлено. Как оказалось, производитель и владелец части брендов разорвали лицензионный контракт. Об этом сообщает РБК. Глава компании объяснил, что вынужден прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до "прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж". Президент предприятия Сергей Буйлов надеется, что приостановка будет временной.
Напомним, в минувший понедельник, 30 августа, совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение", потеряла право выпускать косметику под этими брендами.