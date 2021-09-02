Какое антитело защищает от всех видов коронавируса

Будущее без коронавируса – вот цель массовой вакцинации человечества. Попадая в организм, активные компоненты вакцины заставляют иммунитет выработать линию защиты, которая сохранит готовность к коронавирусу в течение долгих месяцев. Свести иммунный ответ к одним лишь «популярным» антителам IgG нельзя. Эти иммуноглобулины являются всего лишь «снарядами», поражающими вирус.
Вовремя опознать и начать выброс IgG в кровоток помогает клеточный иммунитет. Над изучением его механизмов при коронавирусе поработали учёные и профессора лаборатории молекулярной иммунологии при Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке. Как оказалось, основной защитой от разных штаммов коронавируса являются B-клетки памяти.
Иммунный «спецназ»
Исчезновение IgG в течение нескольких месяцев не оставляет человека без защиты. Память о заболевании сохраняют B-клетки организма. Насколько хватит их «воспоминаний» в случае с коронавирусом, пока неясно. После испанского гриппа их хватало на всю жизнь, после оспы – на 60 лет.
Высокая вирусная нагрузка может прорвать защиту, и тогда человек заразится повторно. Но в этом случае B-клетки памяти позволят ему перенести коронавирус легко.
Привиться или переболеть?
Попадание реального или «учебного» коронавируса из вакцины в кровь провоцирует выработку циркулирующих антител, среди которых IgG, IgA, IgM и другие их виды. Их количество после прививки может быть более высоким, чем после выздоровления. Однако исследования показали, что у B-клеток, возникших в результате реального заболевания, преимущество гораздо выше.
Изучению подвергался иммунитет после вакцин «Pfizer» и «Moderna». Образованные ими B-клетки продолжали «обучаться» в течение 2-х месяцев после прививки. В то же время B-клетки тех, кто перенёс коронавирус, совершенствовались около года. Это знакомило клеточную память с большим количеством штаммов вируса.
Рокфеллеровские исследователи предупреждают, что отказываться от вакцинации всё равно нельзя, потому что коронавирус, давая хороший иммунитет, может привести к серьёзным осложнениям и даже к гибели.
О ревакцинации
Учёные высказывают несколько версий, почему после выздоровления защита лучше. Возможно, попадание возбудителя через слизистую оболочку и через инъекцию в плечо дают разный иммунный ответ. Различаться он может и из-за того, что вакцина не содержит полноценного коронавируса – он либо убит, либо имитирован. Ещё одно предположение касается времени, которое вирус проводит в организме. При настоящем заболевании, у иммунитета больше времени на его изучение.
Ревакцинация дополнительной или бустерной дозой, на взгляд исследователей, должна проводиться через 6-18 месяцев после первой прививки. Выбор срока зависит от цели вакцинации. Короткий период поможет предотвратить непосредственно заражение, а длинный избавит от тяжёлого течения коронавируса.