Какое антитело защищает от всех видов коронавируса
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Какое антитело защищает от всех видов коронавируса

1:15:139/2/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Попадание реального или «учебного» коронавируса из вакцины в кровь провоцирует выработку циркулирующих антител.

Ревакцинация дополнительной или бустерной дозой, на взгляд исследователей, должна проводиться через 6-18 месяцев после первой прививки
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Будущее без коронавируса – вот цель массовой вакцинации человечества. Попадая в организм, активные компоненты вакцины заставляют иммунитет выработать линию защиты, которая сохранит готовность к коронавирусу в течение долгих месяцев. Свести иммунный ответ к одним лишь «популярным» антителам IgG нельзя. Эти иммуноглобулины являются всего лишь «снарядами», поражающими вирус.

Вовремя опознать и начать выброс IgG в кровоток помогает клеточный иммунитет. Над изучением его механизмов при коронавирусе поработали учёные и профессора лаборатории молекулярной иммунологии при Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке. Как оказалось, основной защитой от разных штаммов коронавируса являются B-клетки памяти.

Иммунный «спецназ»

Исчезновение IgG в течение нескольких месяцев не оставляет человека без защиты. Память о заболевании сохраняют B-клетки организма. Насколько хватит их «воспоминаний» в случае с коронавирусом, пока неясно. После испанского гриппа их хватало на всю жизнь, после оспы – на 60 лет.

Высокая вирусная нагрузка может прорвать защиту, и тогда человек заразится повторно. Но в этом случае B-клетки памяти позволят ему перенести коронавирус легко.

Привиться или переболеть?

Попадание реального или «учебного» коронавируса из вакцины в кровь провоцирует выработку циркулирующих антител, среди которых IgG, IgA, IgM и другие их виды. Их количество после прививки может быть более высоким, чем после выздоровления. Однако исследования показали, что у B-клеток, возникших в результате реального заболевания, преимущество гораздо выше.

Изучению подвергался иммунитет после вакцин «Pfizer» и «Moderna». Образованные ими B-клетки продолжали «обучаться» в течение 2-х месяцев после прививки. В то же время B-клетки тех, кто перенёс коронавирус, совершенствовались около года. Это знакомило клеточную память с большим количеством штаммов вируса.

Рокфеллеровские исследователи предупреждают, что отказываться от вакцинации всё равно нельзя, потому что коронавирус, давая хороший иммунитет, может привести к серьёзным осложнениям и даже к гибели.

О ревакцинации

Учёные высказывают несколько версий, почему после выздоровления защита лучше. Возможно, попадание возбудителя через слизистую оболочку и через инъекцию в плечо дают разный иммунный ответ. Различаться он может и из-за того, что вакцина не содержит полноценного коронавируса – он либо убит, либо имитирован. Ещё одно предположение касается времени, которое вирус проводит в организме. При настоящем заболевании, у иммунитета больше времени на его изучение.

Ревакцинация дополнительной или бустерной дозой, на взгляд исследователей, должна проводиться через 6-18 месяцев после первой прививки. Выбор срока зависит от цели вакцинации. Короткий период поможет предотвратить непосредственно заражение, а длинный избавит от тяжёлого течения коронавируса.

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