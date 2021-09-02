"Ему нужно быть скромнее": Директор отчитала школьника, поправившего Путина из-за ошибки

В Воркуте директор школы № 35 Юлия Рябцева отчитала школьника Никанора Толстых, который заметил оговорку президента России Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке в ходе марафона общества "Знание".
- Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов, - рассказала она в интервью изданию Подъем.
Также она отметила, что возраст не позволил бы ему поправить президента, а за счет молодости у него присутствует определенная наглость. Рябцева уточнила, что Никанор — хороший ученик, который занимает активную гражданскую позицию, но, по ее мнению, нужно обладать скромностью, чтобы не поправлять Владимира Путина.
Напомним, школьник Никанор Толстых поправил президента на открытом уроке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание.