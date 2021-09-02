Учитель станцевала танец живота на линейке в школе 1 сентября: власти начали проверку

В Хабаровске власти начали проверку после того, как на торжественной линейке в честь Дня знаний один из педагогов станцевал танец живота перед детьми и родителями в открытом костюме.
В среду в соцсетях начали распространять видео, где женщина в открытом костюме исполняет танец живота на линейке в школе №76 в Хабаровске перед родителями и учениками. Кадры вызвали широкий общественный резонанс.
- День знаний - это праздник, объединяющий нас всех, граждан России, от самых маленьких первоклассников до взрослых, обеленных сединой ветеранов. И цель его - единство, гражданское и патриотическое воспитание, привитие любви к своей семье, школе, малой родине и нашей великой стране. Конечно, подобное выступление с задумкой о птице счастья молодого учителя - педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний. < ...> В отношении директора школы и административного персонала, ответственного за проведение праздника, сейчас организована служебная проверка. По ее результатам будут приняты необходимые управленческие решения, - говорится в сообщении в профиле администрации в Инстаграм со ссылкой на начальника управления образования города Татьяну Матвеенкову.
Также она отметила, что в управлении образования города считают такие действия администрации школы неприемлемыми.