Учитель станцевала танец живота на линейке в школе 1 сентября: власти начали проверку
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Учитель станцевала танец живота на линейке в школе 1 сентября: власти начали проверку

10:12:029/2/2021Фото: pixabay
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В департаменте образования считают такие инициативы неприемлемыми.

Власти не одобрили танец живота на школьной линейке

В Хабаровске власти начали проверку после того, как на торжественной линейке в честь Дня знаний один из педагогов станцевал танец живота перед детьми и родителями в открытом костюме.

В среду в соцсетях начали распространять видео, где женщина в открытом костюме исполняет танец живота на линейке в школе №76 в Хабаровске перед родителями и учениками.  Кадры вызвали широкий общественный резонанс.

- День знаний - это праздник, объединяющий нас всех, граждан России, от самых маленьких первоклассников до взрослых, обеленных сединой ветеранов. И цель его - единство, гражданское и патриотическое воспитание, привитие любви к своей семье, школе, малой родине и нашей великой стране. Конечно, подобное выступление с задумкой о птице счастья молодого учителя - педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой, недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний. < ...> В отношении директора школы и административного персонала, ответственного за проведение праздника, сейчас организована служебная проверка. По ее результатам будут приняты необходимые управленческие решения, - говорится в сообщении в профиле администрации в Инстаграм со ссылкой на начальника управления образования города Татьяну Матвеенкову.

Также она отметила, что в управлении образования города считают такие действия администрации школы неприемлемыми.

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Можно ли танцевать танец живота на школьной линейке?

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