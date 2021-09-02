Суд признал информацию на сайте интернет-магазина iHerb запрещенной в России

В Барнауле суд удовлетворил требование прокуратуры по поводу признания информации на сайте интернет-магазина iHerb запрещенной в России. Напомним, еще в 2019 году Ульяновский суд признал информацию, размещенную на сайте компании запрещенной и постановил удалить ее. По данным региональной прокуратуры, в приложении размещалась информация о поставках небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей.
Шестой кассационный суд в Самаре подтвердил это решение и постановил полностью заблокировать приложение компании. В феврале этого года Верховный суд России признал законной блокировку мобильного приложения интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции.
А вот генеральный директор iHerb в России Илья Микин не согласен с постановлением суда.
-Мы считаем, что решение суда чрезмерное и не отвечает духу закона 149-ФЗ (федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - прим. ТАСС). На наш взгляд нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции. Мы будем добиваться справедливого решения в следующей инстанции, - рассказал он в интервью ТАСС.
По мнению гендиректора, таким образом проявляется недобросовестная конкуренция.
- Также сложно не предположить, что и город, где был суд, а также биография работников данной общественной организации (Алтайская региональная общественная организация потребителей "Народный контроль", на основании обращения которой прокуратура подала исковое заявление) указывают на то, что это проявление недобросовестной конкуренции, и что на суд было оказано давление со стороны местных производителей БАД, отметил он.