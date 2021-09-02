Нежные открытки в день явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы для отправки родным и друзьям

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!
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С праздником! Пусть Пресвятая Богородица охраняет семью и дом от всех неприятностей, от бед и злых поступков. Пусть хранят ангелы и берегут Вас, чтобы всегда царило вокруг добро и искренние люди.
От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!
Источник: pozdravok.ru