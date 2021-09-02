Мигранты держат в страхе целый город в Татарстане

Жители Нижнекамска стали жаловать на горы мусора на детских площадках, постоянное хамство и пьянки. По их словам, именно так ведут себя приезжие из средней Азии. А на днях после массовой драки обстановка серьезно накалилась, жители боятся выходить из дома. Дошло до того, что ситуация в городе взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
21 августа толпа пьяных приезжих устроили настоящее побоище на одно из улиц города. Видео драки появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как десятки человек дерутся, бросают друг в друга пустые бутылки и камни. Местные жители из окон требуют прекратить насилие, но это никого не останавливает. Некоторые падают и теряют сознание, но никого это не останавливает. И только после того, как во двор въезжает полиция, мигранты бросаются врассыпную.
- В дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о драке напротив дома № 8, — проинформировали в полиции. — Прибывшие на место сотрудники установили, что в потасовке участвовали около десяти человек. Были задержаны несколько человек.
- Дом № 8 по улице Гайнуллина приобрел дурную славу пару лет назад. "Почти все квартиры там снимают мигранты, — объясняет РИА Новости жительница соседнего дома Рината. — Они заполонили детские площадки, по вечерам сидят там и бухают, постоянно дерутся, пристают к девушкам. Мне страшно за дочь, когда она возвращается домой.
Как сообщают активисты движения Народный контроль, в этом доме живут командированные сотрудники одной из подрядных организаций.
Поскольку массовая драка получила широкую огласку, на этот раз полицейские устроили облаву и, по данным республиканского управления МВД, задержали более трехсот человек. Большинство находятся в России нелегально, не имеют права работать. В ближайшее время их депортируют. Остальных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
А с 26 августа в этом общежитии ввели комендантский час — мигрантам запретили выходить из дома с 10 вечера до 6 утра. Чтобы предотвратить конфликты, пьянки и другие нарушения общественного порядка, город постоянно патрулируют полицейские и сотрудники ЧОП.
Отметим, что массовые драки с участием мигрантов участились не только в Нижнекамске, но и по всей стране — за последние пару месяцев только в Москве их произошло несколько. Причем, в некоторых применялось даже травматическое оружие. Полиция пытается следить за приезжими, но не всегда это срабатывает.