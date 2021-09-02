Известный адвокат Юрий Миронов смог пройти ревакцинацию от коронавируса в Бердске: Без волокиты и очередей

В Бердске началась ревакцинация от коронавируса. Во всяком случае известный бердский адвокат Юрий Миронов, который беспокоился за повторную прививку, поставил первый компонент вакцины. По его словам, все прошло спокойно, без очередей и нервотрепки.
- 30 августа я поставил третий укол. Начал ревакцинацию, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» защитник.
Напомним, что в конце августа у него наступило время ревакцинации. Юрий Миронов очень серьезно относится к безопасности от коронавируса, поскольку «приходится общаться с людьми» в разных условиях, в том числе в судах, колониях и СИЗО. Поэтому адвокат был обеспокоен тем, что до последнего времени в Бердской ЦГБ о ревакцинации ничего не знали. Во всяком случае, не могли ответить, как поставить повторную прививку от коронавируса.
Между тем, главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская неоднократно призывала бердчан сделать ревакцинацию через полгода после того, как полностью привились от ковида первый раз. Как ранее рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России в январе 2021 года. Поэтому ревакцинация в Москве началась с 1 июля. В Бердске чуть позже — в конце августа.
- Я вакцинацию от ковида прошел давно — в августе будет полгода. Везде уже объявили ревакцинацию, то есть нужно поставить прививку второй раз, чтобы укрепить иммунитет. Ведь идет третья волна пандемии, обещают четвертую осенью. Но в Бердске ничего про ревакцинацию не знают. Я ездил и в поликлиники, и звонил по всем доступным телефонам. Позвонил по «124», там сказали, что у них никаких указаний на сей счет. Информацией они не владеют, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» член Новосибирской коллегии адвокатов Юрий Миронов.
Он считает, что благодаря вовремя введенной вакцине, его «бог миловал» - он не болел коронавирусом. Хотя, говорил, в его подъезде болеют семьями. И даже есть умершие от ковида. Адвокат признавался, что боится заразиться коронавирусом.
- У нас на подъезде висит объявление о карантине и обязательном ношении масок. Наш подъезд даже обрабатывали после массового заражения, - констатировал Юрий Миронов.
По его словам, первый компонент в ходе ревакцинации он сделал в поликлинике на ул. Пушкина, 172 - без каких-либо проблем:
- Когда я позвонил, у меня спросили, в какое время мне удобнее прийти. Предложили прямо сегодня. Прививочный кабинет работал до 19.30. Меня записали на 18.30. Я пришел в шесть часов вечера - народу никого. Даже предложили выбор, какой вакциной поставить. Я решил привиться снова «Спутником V».
Уже через полчаса после укола на сайте госуслуг ему пришло уведомление о введении первого компонента вакцины. Порекомендовали заполнять журнал самочувствия и дали индивидуальный код. Вторую дозу вакцины Юрию Миронову введут 20 сентября. Говорит, что чувствует себя прекрасно — никаких неприятных ощущений. Но вспоминает, что при вакцинации у него были болезненные ощущения после второй прививки:
- На второй день было предгриппозное состояние, но на третий уже все прошло. У меня проверили количества антител — их достаточно. Думаю, что сейчас прививку перенесу легче.
А через месяц после второго укола ревакцинации от коронавируса он намерен поставить прививку от гриппа. Так рекомендовали врачи.
По словам главврача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской, в период повышенной заболеваемости вакцинация от ковида проводится раз в полгода. В Минздраве России заявляли, что в дальнейшем, после пандемии, прививка войдет в календарь прививок и прививать от коронавируса россиян будут раз в год.
Медики настаивают на ревакцинации для защиты от новых штаммов COVID-19, поскольку способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз повторная прививка. Тем более, что не за горами четвертая волна коронавируса. Есть противопоказания. Они примерно те же, что и для первой прививки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По словам Аллы Дробинской, всего с 18 января по 17 августа первым компонентом привиты 22 254 жителя Бердска, что составляет 42% от нормы по вакцинации (до 80%). Второй компонент ввели 19 382 бердчанам.
Сейчас в Бердске работают 4 стационарных пункта вакцинации:
на ул. Пушкина, 172 - ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 20.00; в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00;
в поликлинике №2, ул. Боровая, 109 - в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00;
в поликлинике №1, ул. Островского, 53 - в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00;
в поселке Новом, ул. Новосибирская, 10.