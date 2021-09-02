Улицу Ипподромскую перекроют на месяц из-за строительства четвертого моста в Новосибирске

Администрация Новосибирска сообщила, что улицу Ипподромскую перекроют из-за строительства четвертого моста. Конкретно речь идет об участке от улицы Кривощековской до площади Инженера Будагова. Он будет перекрыт в связи с реконструкцией теплотрассы под улицей Зыряновской. Проводить работы будет та же компания, которая занимается непостредственно строительством моста.
Отметим, что этот участок будет перекрыт почти на месяц — до 20 октября. Автомобилистам придется объезжать ее по Кривощековской и Мостовой. Подрядчик. Который проводит работы, должен обеспечить ограничение движения и установку соответствующих знаков.