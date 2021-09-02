Улицу Ипподромскую перекроют на месяц из-за строительства четвертого моста в Новосибирске
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Улицу Ипподромскую перекроют на месяц из-за строительства четвертого моста в Новосибирске

11:32:489/2/2021Фото: МВД
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Водителям придется объезжать ее по Кривощековской и Мостовой.

Улица будет перекрыта больше месяца

Администрация Новосибирска сообщила, что улицу Ипподромскую перекроют из-за строительства четвертого моста. Конкретно речь идет об участке от улицы Кривощековской до площади Инженера Будагова. Он будет перекрыт в связи с реконструкцией теплотрассы под улицей Зыряновской. Проводить работы будет та же компания, которая занимается непостредственно строительством моста.

Отметим, что этот участок будет перекрыт почти на месяц — до 20 октября. Автомобилистам придется объезжать ее по Кривощековской и Мостовой. Подрядчик. Который проводит работы, должен обеспечить ограничение движения и установку соответствующих знаков.

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