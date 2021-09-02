Россиянка бросила маленького сына в бурлящий Терек
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Россиянка бросила маленького сына в бурлящий Терек

11:50:559/2/2021Фото: Pixabay
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Мальчика удалось спасти. По отношению к матери возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство малолетнего".

Длина реки Терек составляет 623 км

1 сентября примерно в 11 часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Кировском районе республики женщина бросила мальчика в реку Терек. Как сообщает следственное управление СК РФ в Северной Осетии, следователи ведут проверку по факту попытки утопления ребенка.

Следователями установлено, в среду 39-летняя местная жительница после бытового конфликта в семье взяла трех своих малолетних детей и направилась к пойме реки Терек, где впоследствии скинула в реку своего 9-летнего сына. Мальчика спас его 11-летний брат, который быстро среагировал после увиденного, побежал к автодороге и остановил проезжающий автомобиль с просьбой о помощи. Водитель сразу же направился вытаскивать ребенка из воды.

В правоохранительных органах завили, что будет изучены условия пребывания детей в указанной семье, а также поставят правовую оценку действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.

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