Фонтан желаний в Бердске отремонтируют ко Дню города 4 сентяюря 2021

Вот уже на протяжении двух лет Фонтан желаний в Бердске стоит забитый досками. Его собирались отремонтировать, но не смогли найти подрядчика, который смог бы заменить насосы. Теперь же организация. Готовая взяться за работу, нашлась. И если не будет форс-мажорных обстоятельств, его ремонт выполнят в течение двух дней.
Как рассказала Елена Рущикова, директор городского центра культуры и досуга, деньги на ремонт были выделены уже давно, но подрядчика найти не удавалось.
— Желающих не было ни в Бердске, ни в Новосибирске, — говорит Елена Владимировна. — Этот вопрос мы пытались решить даже через МКУ «Городской фонтан» Новосибирска. На днях мы наконец-то нашли подрядчика, который заменит старые насосы в фонтане на новые – итальянские. На это потребуется не более двух дней.
И скорее всего, фонтан будет отремонтирован к 305-летию Бердска.