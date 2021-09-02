Фонтан желаний в Бердске отремонтируют ко Дню города 4 сентяюря 2021
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Фонтан желаний в Бердске отремонтируют ко Дню города 4 сентяюря 2021

11:42:069/2/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Подрядчик, который заменит насосы, уже найден.

Фонтан Желаний отремонтируют

Вот уже на протяжении двух лет Фонтан желаний в Бердске стоит забитый досками. Его собирались отремонтировать, но не смогли найти подрядчика, который смог бы заменить насосы. Теперь же организация. Готовая взяться за работу, нашлась. И если не будет форс-мажорных обстоятельств, его ремонт выполнят в течение двух дней.

Как рассказала Елена Рущикова, директор городского центра культуры и досуга, деньги на ремонт были выделены уже давно, но подрядчика найти не удавалось.

— Желающих не было ни в Бердске, ни в Новосибирске, — говорит Елена Владимировна. — Этот вопрос мы пытались решить даже через МКУ «Городской фонтан» Новосибирска. На днях мы наконец-то нашли подрядчика, который заменит старые насосы в фонтане на новые – итальянские. На это потребуется не более двух дней.
И скорее всего, фонтан будет отремонтирован к 305-летию Бердска.

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