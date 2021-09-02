Пьяный сибиряк избил полицейского на улице Учительской в Новоибирске

31 мая в Новосибирске произошло серьезное ЧП. На улице Учительская местный житель Алексей Карташов избил полицейского. Выяснилось, что мужчина разгуливал по улице в состоянии алкогольного опьянения. Когда к нему подошел страж порядка, чтобы попросить документы, мужчина неожиданного его ударил.
— Недовольный законными требованиями полицейского, осуществлявшего пресечение его действий, нарушающие охрану общественного порядка, схватил полицейского за форменное обмундирование и нанес не менее одного удара кулаком в лицо, применив в отношении полицейского насилие не опасное для жизни и здоровья в связи с исполнением им своих обязанностей, — рассказали в Калининском районном суде.
После этого следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Теперь Василию Карташову грозят пять лет тюрьмы и 200 тысяч рублей штрафа. Дело отправлено в суд.