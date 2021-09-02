Пьяный сибиряк избил полицейского на улице Учительской в Новоибирске
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Пьяный сибиряк избил полицейского на улице Учительской в Новоибирске

11:51:439/2/2021Фото: pixabay
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Теперь ему грозит пять лет тюрьмы и 200 тысяч рублей штрафа.

Сибиряк избил полицейского

31 мая в Новосибирске произошло серьезное ЧП. На улице Учительская местный житель Алексей Карташов избил полицейского. Выяснилось, что мужчина разгуливал по улице в состоянии алкогольного опьянения. Когда к нему подошел страж порядка, чтобы попросить документы, мужчина неожиданного его ударил.

— Недовольный законными требованиями полицейского, осуществлявшего пресечение его действий, нарушающие охрану общественного порядка, схватил полицейского за форменное обмундирование и нанес не менее одного удара кулаком в лицо, применив в отношении полицейского насилие не опасное для жизни и здоровья в связи с исполнением им своих обязанностей, — рассказали в Калининском районном суде.

После этого следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».  Теперь Василию Карташову  грозят пять лет тюрьмы и 200 тысяч рублей штрафа. Дело отправлено в суд.

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