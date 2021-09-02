В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алексей:
Что распыляют над Бердском? 02.09.2021 в 7:20 утра. Кто знает, чем нас опрыскивают?
Кто знает, чем нас опрыскивают?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алексей:
Что распыляют над Бердском? 02.09.2021 в 7:20 утра. Кто знает, чем нас опрыскивают?
От редакции
Самолет не мог сесть?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.