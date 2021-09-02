Что распыляют над Бердском?
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Что распыляют над Бердском?

12:06:419/2/2021
0

Кто знает, чем нас опрыскивают?

Небо располосовано

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алексей:

Что распыляют над Бердском? 02.09.2021 в 7:20 утра. Кто знает, чем нас опрыскивают?

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