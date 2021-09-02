После операции на глазах умерла 15-летняя девочка: Нейрохирург получил срок
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После операции на глазах умерла 15-летняя девочка: Нейрохирург получил срок

1:17:489/2/2021Фото: Pixabay
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За халатность в отношении здоровья ребенка врач получил наказание.

Неосторожность и легкомыслие врачей приводит к гибели пациентов

Центральный районный суд города приговорил врача-нейрохирурга Детской областной больницы к двум с половиной годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года и одиннадцать месяцев, в связи с делом о смерти 15-летней девочки в феврале 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Решение не вступило в законную силу.

Суд установил, что врач не оказал полной и квалифицированной помощи пациентке, также очень безразлично отнесся к ухудшению состояния девочки. Доктор не завершил лечение, но при этом выписал подростка с рекомендацией о госпитализации в Психиатрическую больницу №1. После чего состояние здоровья пациентки стремительно ухудшалось и привело к смерти.

Врача отделения травматологии и ортопедии ДОБ обвинили по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, информация о гибели ребёнка поступила в правоохранительные органы 21 февраля 2019 года. В ведомстве рассказывали, что в Детской областной больнице девочке поставили диагноз - психическое расстройство. В день смерти её перенаправляли в 2 больницы: в психбольницу №1 на улице Невского, в лечебное заведение в Прибрежном, где она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

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