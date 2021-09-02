Принц Гарри и Меган Маркл задолжали восемь млн рублей НКО

Бывший фонд британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл Sussex Royal задолжал 78,5 тысячи фунтов стерлингов (почти восемь миллионов рублей) некой некоммерческой организации, сообщает СМИ.
Фонд обязался выплатить 213 тысяч фунтов стерлингов (почти 21,5 миллиона рублей) в течение 12 месяцев, из которых на данный момент возвращены 134,5 тысячи фунтов стерлингов (13,5 миллиона). Однако, оставшиеся деньги еще не вернули.
Отметим, пара в течение года заключила множество контрактов со СМИ и выручила с этого 118 миллионов фунтов стерлингов (почти 12 миллиардов рублей).
Напомним, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл получали средства от королевской семьи после «разрыва» в начале прошлого года. Расходы принца весьма внушительные: 4,4 миллиона фунтов стерлингов (444 миллиона рублей) были потрачены «на деятельность герцога и герцогини Сассекских и герцога и герцогини Кембриджских».
Как отмечают британцы, принц славится своей расточительностью и лицемерием.