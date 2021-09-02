Помощника отлученного от церкви экс- схимонаха Сергия этапировали в Екатеринбург

Всеволод Могучев, помощник отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), этапирован в Екатеринбург для проведения следственных действий. Напомним, Могучева задержали в среду по уголовному делу по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой").
- Следственные действия с Могучевым будут проходить в Екатеринбурге. Он этапирован из Тюменской области, где был задержан, - сообщил источник в правоохранительных органах.
Причиной возбуждения уголовного дела стали ролики бывшего схимонаха, которые содержат враждебные высказывания в сторону евреев, иудеев и католиков.