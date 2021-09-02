В шахту лифта упал рабочий в Новосибирске

Следственный комитет Новосибирской области собрал достаточно доказательств для вынесения приговора в отношении 55-летнего директора одного из предприятий, расположенных на территории Дзержинского района. Его обвиняют по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.
Как выяснило следствие, у мужчины в собственности есть здание с грузовым лифтом, которое он предоставляет в аренду нескольким компаниям. В июне 2015 года в открытую шахту грузового лифта упал 44-летний мужчина, который работал водителем-экспедитором и доставил в тот день груз арендаторам помещений. В результате падения мужчина получил множественные телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью. Спустя год – в июне 2016 года в шахту лифта вновь упал один из работников организации, которая арендовала помещение на территории предприятия, при этом мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.
Следователи выяснили, что трагедии случились по нескольким причинам - истечение нормативного срока службы лифта, отсутствие квалифицированного персонала для его обслуживания, а также договора со специализированной организацией. В результате чего лифт длительное время не ремонтировался, зона его обслуживания не имела достаточного для безопасного использования уровня освещения, а механизм запирания створок шахты лифта находился в неисправном состоянии.
В итоге, директора приговорили к 3 годам условно с учетом того, что он возместил пострадавшим и семье погибшего материальный и моральный ущерб.