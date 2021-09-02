Улицу Черемушную в Микрорайоне перекроют из-за капремонта дороги в Бердске
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Улицу Черемушную в Микрорайоне перекроют из-за капремонта дороги в Бердске

1:20:409/2/2021Фото: ГИБДД
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Ограничения продлятся до конца ноября.

Улица Черемушная будет перекрыта

В администрации Бердска сообщили, что проезд по улице Черемушной будет временно ограничен. Как выяснилось, там проводят капитальный ремонт дороги. В настоящее время рабочие приступили к устройству дорожного корыта, это одна из основных частей будущей дороги. Планируется, что работы продлятся до конца ноября текущего года.

- Полностью движение перекрывать не будут, лишь ограничат на полосах в период проведения работ. Везде установят соответствующие знаки, - сообщили в администрации города.

Напомним, для реконструкции 1,5 километров дороги на улице Черемушной в Бердске, которая проводится в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет потрачено 150 млн рублей.

Ремонт сопряжен со сложностями, поскольку это не просто асфальтные работы. В рамках реконструкции будут уложены тротуары, линии освещения, ливневая канализация. Качество работ не будет уступать тем, что проводились на улицах Ленина и Лунной, заявил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он обратился к жителям с понимание отнестись к проводимым работам, в частности по вырубке аварийных деревьев и тех насаждений, которые попадают в зону работ.

-Будут снесены 348 тополей и кленов. Все они были посажены свыше 50 лет назад. В рамках проводимых работ по улице Ленина было снесено около 1000 тополей, многие из них представляли угрозу безопасности граждан. На смену вырубленным было посажено свыше 600 деревьев. Подобные работы были проведены при реконструкции улицы Лунной, - сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Проект по реконструкции Черемушной был подготовлен еще в 2019 году, но в 2021-м произошел резкий скачок цен на стройматериалы. Поэтому администрация города оказывает содействие подрядчику, отметил Захаров. Ситуация по реконструкции улицы находится на контроле минтранса Новосибирской области.

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