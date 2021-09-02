Гаражная амнистия-2021: Как ее оформить - подробная инструкция
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Гаражная амнистия-2021: Как ее оформить - подробная инструкция

2:37:159/2/2021,Валерия НипомнящаяФото: pixabay.com
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Бесплатно получить в собственность землю под построенным когда-то гаражом можно до 1 сентября 2026 года.

Нововведение коснётся более чем трёх с половиной миллионов граждан

С 1 сентября вступает в силу закон о гаражной амнистии, который поможет урегулировать рынок частных гаражей, деятельность кооперативов, а также вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля текущего года.

Необходимость в разработке такого закона была вызвана тем, что большое число гаражно-строительных кооперативов были возведены еще в советское время или до введения современного градостроительного регулирования. Поэтому их правовой статус в законодательстве отсутствовал.

Что такое гаражная амнистия

Гаражная амнистия — это период, в который можно в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и земельные участки под ними, если права на эту недвижимость до этого не были зарегистрированы. Амнистия стартует 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.

Какие гаражи попадают под амнистию

Она распространяется на гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Тогда начал действовать новый Градостроительный кодекс. Вместе с ним вступили в силу требования, по которым права собственности на недвижимость регистрируются сразу после ее постройки.

Точно неизвестно, сколько гаражей может попасть под амнистию. Но согласно данным Росреестра, по которым на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 млн объектов гаражного назначения (зданий, сооружений, помещений), из них права зарегистрированы только на 3,5 млн объектов.

На данный момент человек, владеющий строением, не может зарегистрировать права собственности, так как формально оно не является вновь построенным сооружением. Однако выкупить гараж он тоже не может. В итоге владелец может лишиться постройки в любой момент.

Во время амнистии гражданин или его наследники смогут бесплатно приватизировать землю под гаражом. При этом такие гаражи должны располагаться на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Какие гаражи не попадут под амнистию

Вместе с этим новый закон не распространяется на самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах. Для легализации гаража следует обращаться в органы местного самоуправления. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов.

Под амнистию также не попадают:
• гаражи, которые являются вспомогательными объектами по отношению к частным жилым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения. В том числе если гаражи используются для предпринимательской деятельности — для услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомобилей;
• гаражи, предназначенные для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности органов власти и транспортных организаций;
• гаражи-ракушки.

Как оформить документы?

Пользователь гаража должен написать заявление о предоставлении ему земельного участка. В таком заявлении нужно указать, что гараж построен до 30 декабря 2004 года. Также к заявлению нужно приложить:
• документ, по которому у заявителя возникло право пользования участком;
• схему расположения участка на кадастровом плане территории (если участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории);
• технический план гаража.

Для участков, входящих в гаражные кооперативы, нужно приложить также следующие документы:
• документ, который подтверждает передачу земли ГСК, где расположен гараж;
• решение общего собрания ГСК о том, что гражданину выделили гараж в его составе, или документ, который бы подтвердил, что он оплатил паевой взнос;
• схему расположения земельного участка;
• технический план гаража;
• выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) о том, что гараж является частью ГСК. Если у собственника ее нет, то Росреестр самостоятельно запрашивает этот документ.

Если ГСК был ликвидирован, об этом нужно указать в заявлении и приложить документы о ликвидации.

Если у заявителя нет вышеперечисленных документов, которые подтверждают право собственности, он может предоставить:
• договор об оплате коммунальных услуг за гараж;
• договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенный до декабря 2004 года;
• документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.
Всего с момента направления гражданином технического плана гаража до оформления его в собственность, при условии одобрения заявления, должно пройти не более 20 рабочих дней.

Также в законе прописали права инвалидов на место для стоянки рядом с домом. Они получат право на получение участков вне очереди и бесплатно.

Также право внеочередного получения земельных участков для строительства гаражей для собственных нужд получат люди, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Консультациями по связанным с гаражной амнистией вопросам будут заниматься филиалы Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

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