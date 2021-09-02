20-летняя сибирячка обокрала подружку на 53 000 рублей

Следственный комитет в Новосибирске завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в краже денег с банковского счета. Как выяснили следователи, 23 июня обвиняемая находилась в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в Куйбышеве. В какой-то момент она взяла телефон подруги, зашла в мобильное приложение банка и перевела с ее счета на свой 53 тысячи рублей. После этого она удалила из телефона подруги все оповещения о совершенных переводах.
В итоге, следователи возбудили уголовное дело и задержали девушку. Она во всем признала. Ее заключили под стражу. В ближайшее время уголовное дело отправится в суд.