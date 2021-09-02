Ведьму и ее годовалую дочь нашли мертвыми в квартире: Намтар Энзигаль из "Битвы экстрасенсов" объяснил ритуальную смерть
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Ведьму и ее годовалую дочь нашли мертвыми в квартире: Намтар Энзигаль из "Битвы экстрасенсов" объяснил ритуальную смерть

3:09:599/2/2021,Дарья КостинаФото: Евгений Игнатенко/ 161.RU
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Следователи изъяли предметы для ритуалов. На полу нашли сожженную бумагу, зеркала в крови, а также фотографии бывшего сожителя Елизаветы и отца убитого ребёнка — 27-летнего мужчины.

Повсюду были разбросаны окровавленные вещи, предметы магических ритуалов. Тело женщины было на мертвом тельце дочери
Повсюду были разбросаны окровавленные вещи, предметы магических ритуалов

В Ростове-на-Дону в квартире, запертой изнутри, по переулку Халтуринскому 30 августа полиция обнаружила окровавленное тело 32-летней женщины и ее годовалой дочки. Позже установили личность погибшей — ею оказалась местная жительница Елизавета Царевская. По некоторым данным, женщина увлекалась магией, из квартиры следователи изъяли предметы для ритуалов. На полу нашли сожженную бумагу, зеркала в крови, а также фотографии бывшего сожителя Елизаветы и отца убитого ребёнка — 27-летнего мужчины.

Одна из основных версий, к которой склоняются следователи — самоубийство и жертвоприношение.

— Повсюду были разбросаны окровавленные вещи, предметы магических ритуалов. Тело женщины было на мертвом тельце дочери. Мать была почему-то голая. Кроме того, в квартире нашли еще одну жертву. Это был кот, — делился с журналистами один из полицейских.

Позже появилась информация, что женщина несколько лет не платила за электричество, не общалась с матерью и отцом ребёнка.

Новость о смерти Елизаветы Царевской повергла в шок не только родных, но и знакомых девушки. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 2 сентября, участник «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль рассказал, что познакомился с Елизаветой несколько лет назад. Ростовчанка пришла к нему, что бы маг помог ей в отношениях с парнем. О том, что женщина занималась магией, он не знал.

— Она ко мне обращалась лет 5-6 назад с вопросом по поводу отношений, но до работы дело так и не дошло. На тот момент о том, что она сама чем-то подобным занимается, речи не шло, — делится ростовский маг.

Маг также предположил, что кончина Царевской и ее дочери могла быть платой высшим силам.

— По поводу ритуала сложно сказать, я там не был и место его проведения не видел. В целом же жертвоприношения практиковались ранее по любому поводу, начиная от проклятия врагов, заканчивая обрядами на урожай. Но в любом случае это можно толковать как плату силам, с которыми работает маг, за какую-либо помощь, — предположил маг.

Прокуратура Ростовской области взяла расследование уголовного дела об убийстве на особый контроль.

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