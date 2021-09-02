Корова насмерть задавила пастуха в Новосибирской области

26 августа в Маслянинском районе Новосибирской области произошла трагедия. Там корова насмерть задавила пастуха.
— 33-летний оператор стада перегонял коров из одного помещения в другое через узкий пятиметровый коридор. Пройти по нему могла только одно животное. Внезапно одна из коров побежала прямо на мужчину, и, прижав его к стене, пробежала еще несколько метров, — рассказал источник в правоохранительных органах, - сообщает КП источник в правоохранительных органах.
К сожалению, мужчину не смогли спасти, он скончался на месте до приезда медиков. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.