Корова насмерть задавила пастуха в Новосибирской области
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Корова насмерть задавила пастуха в Новосибирской области

3:06:329/2/2021Фото: pixabay
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Животное прижало мужчину к стенке и он скончался от полученных травм.

Корова задавила пастуха

26 августа в Маслянинском районе Новосибирской области произошла трагедия. Там корова насмерть задавила пастуха.

— 33-летний оператор стада перегонял коров из одного помещения в другое через узкий пятиметровый коридор. Пройти по нему могла только одно животное. Внезапно одна из коров побежала прямо на мужчину, и, прижав его к стене, пробежала еще несколько метров, — рассказал источник в правоохранительных органах, - сообщает КП источник в правоохранительных органах.

К сожалению, мужчину не смогли спасти, он скончался на месте до приезда медиков. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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