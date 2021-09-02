Песков не считает наглостью слова школьника, который поправил Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает наглостью то, что школьник поправил Путина вовремя разговора о Северной войне на онлайн-уроке.
- Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость, - сказал Песков.
Также он отметил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы, которая отчитала ученика и назвала это «наглостью, присущей молодым».
- Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы, - отметил пресс-секретарь главы государства.
По его словам, Путин считает онлайн-урок диалогом.
- И президент всегда сам трепетно относится <к правильности фактов> и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории, и конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок - молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет, - отметил представитель Кремля.
Напомним, школьник Никанор Толстых поправил президента на открытом уроке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание. А вот директор школы отчитала мальчика за такую наглость.