Песков не считает наглостью слова школьника, который поправил Путина
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Песков не считает наглостью слова школьника, который поправил Путина

3:23:019/2/2021Фото: Кремлин. ру
0

В Кремле надеются, что школьника не отчислят за это.

человек
Песков высказался про мальчика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает наглостью то, что школьник поправил Путина вовремя разговора о Северной войне на онлайн-уроке.

- Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость, - сказал Песков.

Также он отметил, что в Кремле не согласны с позицией директора школы, которая отчитала ученика и назвала это «наглостью, присущей молодым».

- Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы, - отметил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, Путин считает онлайн-урок диалогом.

- И президент всегда сам трепетно относится <к правильности фактов> и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории, и конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок - молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет, - отметил представитель Кремля.

Напомним, школьник Никанор Толстых поправил президента на открытом уроке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил мальчика за его замечание. А вот директор школы отчитала мальчика за такую наглость.

Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Крушение самолета в Подмосковье: почему погибли все на борту
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Супруги из Москвы бесследно исчезли: что произошло
Россиянки потерялись в лесу РФ: их нашли неделю спустя
На Украине объяснили отказ обвинения по «Иловайской трагедии»
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Супруги из Москвы бесследно исчезли под Иркутском: что произошло
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
До какого возраста нельзя детям давать смартфоны
Медицинские препараты, которые запрещено принимать после COVID
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
онлайн урокпоправил президентапоправил Путина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Считаете ли вы это наглостью?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15
3:14:18 9/2/2021
Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15
Ведьму и ее годовалую дочь нашли мертвыми в квартире: Намтар Энзигаль из "Битвы экстрасенсов" объяснил ритуальную смерть
3:09:59 9/2/2021
Ведьму и ее годовалую дочь нашли мертвыми в квартире: Намтар Энзигаль из "Битвы экстрасенсов" объяснил ритуальную смерть
Корова насмерть задавила пастуха в Новосибирской области
3:06:32 9/2/2021
Корова насмерть задавила пастуха в Новосибирской области
Пьяный самарец с ножом напал на туристку из Новосибирска в Абхазии
2:59:28 9/2/2021
Пьяный самарец с ножом напал на туристку из Новосибирска в Абхазии
Жителя Новосибирска задержали после картинок Вконтакте с критикой президента
2:54:06 9/2/2021
Жителя Новосибирска задержали после картинок Вконтакте с критикой президента
20-летняя сибирячка обокрала подружку на 53 000 рублей
2:44:54 9/2/2021
20-летняя сибирячка обокрала подружку на 53 000 рублей
Гаражная амнистия-2021: Как ее оформить - подробная инструкция
2:37:15 9/2/2021
Гаражная амнистия-2021: Как ее оформить - подробная инструкция
Осенние каникулы 2021: когда начнутся
2:20:48 9/2/2021
Осенние каникулы 2021: когда начнутся
Школьник пропал после линейки 1 сентября. Приметы для розыска
1:32:45 9/2/2021
Школьник пропал после линейки 1 сентября. Приметы для розыска
Принц Гарри и Меган Маркл задолжали восемь млн рублей НКО
1:24:41 9/2/2021
Принц Гарри и Меган Маркл задолжали восемь млн рублей НКО