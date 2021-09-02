Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15
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Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15

3:14:189/2/2021Фото: nso.ru
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Ранее, в ходе рабочей поездки, состоявшейся в августе 2020 года, Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу жителей, общественности, депутатов по реконструкции крупнейшей спортивной площадки Станиславского жилмассива г. Новосибирска.

Устройство открытой спортивной площадки на территории МБОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа №15» предполагает выполнение работ по обустройству физкультурно-оздоровительной площадки

Также глава региона поручил решить задачу по реконструкции лестничного перехода от школы №15 к спортплощадке.

«Все, что запланировано – будет сделано. Для справедливости нужно отметить, что это не лично моя заслуга – депутатов всех уровней, города Новосибирска – сделано все, как договаривались в прошлом году – в срок, быстро. Подрядчик, надеюсь, тоже порадует всех, кто здесь присутствует – школьники получат долгожданный стадион, а жители увидят, что появится дальнейшая перспектива для благоустройства», – подчеркнул Андрей Травников.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Игнатов отметил важность современной спортивной площадки для всего Ленинского района: «Мы здесь проводили большой праздник 1 июня, и я удивился такому большому количеству детей школьного возраста. Родители, дети подходили с идеей строительства здесь стадиона. Благодаря инициативам депутатов городского Совета этот проект удалось реализовать – сейчас здесь очень высокая степень выполнения работ. Стадион юридически относится к школе №15, но по своему масштабу будет стадионом всего Ленинского района».

Губернатор Андрей Травников поддержал обращение местных жителей о дальнейшем благоустройстве, в частности, необходимости ремонта тротуаров. «В этом году не один раз говорили о том, что на ремонт улиц, дорог в Новосибирске нужно выделять больше средств. Мы будем изыскивать возможности, чтобы помогать городу из областного бюджета. На тротуары нужно обращать внимание – когда правительство региона в этом году распределяло дополнительные средства из миллиарда, который коллеги-депутаты помогли нам получить от Федерации, город заявил сумму в 30 млн рублей на тротуары. Это первый шаг, полностью поддерживаю, считаю, что программу по тротуарам в городе нужно продолжать и усиливать. Что касается улиц, дорог и тротуаров – да, мы будем помогать», – заявил глава региона.

Устройство открытой спортивной площадки на территории МБОУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа №15» предполагает выполнение работ по обустройству физкультурно-оздоровительной площадки для беговых упражнений, площадки для прыжков в длину и тройных прыжков, площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола с металлическим решетчатым ограждением, площадки для футбола, для сдачи норм ГТО, для полосы препятствий. Стоимость проекта составляет более 16 млн рублей. Также проектом предусмотрено выполнение вертикальной планировки земельного участка, устройство тротуаров, проезда с асфальтобетонным покрытием, ограждение стадиона с устройством калиток и ворот, освещение территории. Комплекс работ в полном объеме должен быть выполнен в декабре 2021 г.

На данный момент выполнены спил и обрезка зеленых насаждений, вертикальная планировка участка, геодезическая подготовка, разметка и нарезка площадок стадиона, выполняется установка бордюрного камня, устройство послойной конструкции тела футбольного поля, выполнены спуски к стадиону, подготовлена площадка для озеленения в верхней зоне, ведется прокладывание электрического кабеля в траншеях, заказано спортивное оборудование и столбы для освещения.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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