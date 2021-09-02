Боевики "Талибана"* устроили имитацию похорон с гробами с американскими флагами

В минувший вторник в Интернете появились фотографии, на которых талибы* проводят имитацию похорон, подняв гробы, задрапированные флагами США и других стран НАТО. Это произошло через день после того, как последний военный Америки покинул страну после 20-летнего взаимодействия. США завершили свой вывод из Афганистана поздно вечером в понедельник, положив конец самой продолжительной войне Америки и закрыв главу в военной истории, которая, вероятно, запомнится колоссальными неудачами и невыполненными обещаниями.
Отметим, что во вторник талибы* взяли под контроль аэропорт Кабула и отметили вылет последнего американского самолета из страны прогулкой по взлетно-посадочной полосе.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.