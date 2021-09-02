Виртуальные рабочие столы от «Ростелекома»: работай, где удобно
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Виртуальные рабочие столы от «Ростелекома»: работай, где удобно

3:44:199/2/2021
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Виртуальные рабочие столы «Ростелекома» отвечают требованиям информационной безопасности.

Конфигурации виртуальных рабочих столов можно настроить под конкретные задачи бизнеса

Компания «Ростелеком» предлагает сибирским компаниям настроить удаленный доступ для комфортной работы не только в офисе, но и в любом месте, где доступен интернет. Федеральный цифровой провайдер поможет установить виртуальные рабочие столы на базе CitrixVirtualDesktop (VDI), чтобы при необходимости быстро вывести сотрудников на удаленную работу или подключить к решению задач экспертов из других регионов страны.


Преимущество VDI «Ростелекома» — быстрое развертывание и масштабирование виртуальных рабочих столов от одного сотрудника до целого филиала в течение одного часа* после подачи заявки. Благодаря комплексному решению компании сэкономят на аренде офиса, снизят расходы на покупку или обновление компьютеров, ограничат трудозатраты на администрирование. Кроме того, стоимость одного удаленного рабочего места с сервисом VDI обойдется примерно в пять раз дешевле по сравнению с классической организацией дистанционной работы, которая в том числе включает покупку компьютеров.


«Конфигурации виртуальных рабочих столов можно настроить под конкретные задачи бизнеса. Например, организовать работу для операторов колл-центра, когда множеству пользователей предоставляется типовой набор программного обеспечения. Или, напротив, сформировать уникальный набор сервисов для нескольких бухгалтеров предприятия. При этом во всех случаях системный администратор может самостоятельно и централизованно управлять сеансами пользователей, выключать и перезагружать рабочие места, оказывать техподдержку и устранять проблемы из личного кабинета», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.


Виртуальные рабочие столы «Ростелекома» отвечают требованиям информационной безопасности. Благодаря сервису NextGenerationFirewall (NGFW) корпоративная сеть будет защищена от киберугроз без затрат на закупку оборудования и создание штата профильных специалистов внутри компании. Эксперты цифрового провайдера обеспечат заслон от вирусов, вымогателей, вредоносного ПО и хакерских атак. Также можно ограничить пользователям доступ к сайтам, например, к файлообменникам, и заблокировать работу сторонних приложений. Многофакторная аутентификация на базе SafeNet или Native OTP позволит защитить подключение к рабочему столу.


Для клиентов услуги VDI цифровой оператор предоставляет детальное соглашение об уровне обслуживания (ServiceLevelAgreement, SLA). Благодаря этому бизнес получает круглосуточную доступность сервиса, минимальное время реакции на инцидент и оперативное решение возникающих проблем.


Подробнее о сервисе и бесплатном тестировании виртуальных рабочих столов можно узнать на сайте.


*Время развертывания может быть изменено в зависимости от загруженности специалистов и времени суток.


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Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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