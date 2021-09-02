Директора института МГТУ «Станкин» задержали по подозрению в многомиллионных хищениях
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Директора института МГТУ «Станкин» задержали по подозрению в многомиллионных хищениях

4:01:079/2/2021Фото: pixabay
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Его поместили под домашний арест до начала октября.

Директора института подозревают в крупных хищениях

В столице задержан директор института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев. Его подозревают в многомиллионных хищениях инвестиционных денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Также стало известно, что директора поместили под домашний арест до октября.

Также известно, что доследственную проверку в отношении должностных лиц МГТУ «Станкин» следственными органами инициировал Минпромторг.

- Речь идет о нанесенном государстве ущербе действиями должностных лиц «Станкина» в размере нескольких сотен миллионов рублей, который выразился в задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов, а также в фиктивных подрядах, — отметил источник уточнив, что сумма ущерба может возрасти до 500 млн руб.

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