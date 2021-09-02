Директора института МГТУ «Станкин» задержали по подозрению в многомиллионных хищениях

В столице задержан директор института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев. Его подозревают в многомиллионных хищениях инвестиционных денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Также стало известно, что директора поместили под домашний арест до октября.
Также известно, что доследственную проверку в отношении должностных лиц МГТУ «Станкин» следственными органами инициировал Минпромторг.
- Речь идет о нанесенном государстве ущербе действиями должностных лиц «Станкина» в размере нескольких сотен миллионов рублей, который выразился в задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов, а также в фиктивных подрядах, — отметил источник уточнив, что сумма ущерба может возрасти до 500 млн руб.