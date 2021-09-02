Маршрут автобуса №1 продлили в Бердске: новая схема движения и расписание
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Маршрут автобуса №1 продлили в Бердске: новая схема движения и расписание

4:13:099/2/2021Фото: pixabay/администрации Бердска
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Горожане уже неоднократно просили об этом изменении.

Пассажиры неоднократно просили о продлении

В Бердске продлили маршрут автобуса №1, которые следует от Вокзала до микрорайона Белокаменного. Изменения вступят в силу уже с 4 сентября, сообщили в городской администрации.

Согласно изменениям, автобус будет заезжать на улицу Ключевую. Отметим, маршрут изменили в связи с пожеланиями местных жителей.

Теперь автобус будет ходить по следующему маршруту:

ул. Горького – ул. Ленина – ул. Свердлова – ул. Советская – ул. Красноармейская – ул. Павлова
- ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – ул. Белокаменная – ул. Гранитная – ул. Белокаменная -
ул. Ключевая - ул. Белокаменная – ул. Российская.

Новая схема движения

Расписание изменилось

Расписание изменится совсем скоро

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