Маршрут автобуса №1 продлили в Бердске: новая схема движения и расписание

В Бердске продлили маршрут автобуса №1, которые следует от Вокзала до микрорайона Белокаменного. Изменения вступят в силу уже с 4 сентября, сообщили в городской администрации.
Согласно изменениям, автобус будет заезжать на улицу Ключевую. Отметим, маршрут изменили в связи с пожеланиями местных жителей.
Теперь автобус будет ходить по следующему маршруту:
ул. Горького – ул. Ленина – ул. Свердлова – ул. Советская – ул. Красноармейская – ул. Павлова
- ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – ул. Белокаменная – ул. Гранитная – ул. Белокаменная -
ул. Ключевая - ул. Белокаменная – ул. Российская.