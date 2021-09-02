18 985 новых заболевших коронавирусом выявили в России за сутки на 2 сентября
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18 985 новых заболевших коронавирусом выявили в России за сутки на 2 сентября

4:23:559/2/2021Фото: pixabay
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Скончались еще 798 человек.

Меньше 19 тысяч новых зараженных выявили в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 2 сентября, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные по зараженным. Так, за последние сутки в стране выявили 18 985 новых заболевших в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 466 (7,7%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 956 318 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 669 человек.За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 218 048. 

Кроме того, за последние сутки подтверждено 798 смертей.

В России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».

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