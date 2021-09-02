18 985 новых заболевших коронавирусом выявили в России за сутки на 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные по зараженным. Так, за последние сутки в стране выявили 18 985 новых заболевших в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 466 (7,7%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 956 318 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 669 человек.За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 218 048.
Кроме того, за последние сутки подтверждено 798 смертей.
В России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».