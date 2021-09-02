10-летний мальчик провалился в песок на пляже и скончался

В Бразилии 10-летний мальчик умер после того, как провалился в песчаные дюны.10-летний Артур Корреа Нуньес залез в дюны возле пляжа Прайя-да-Галета в Лагуне, Бразилия. Затем ребенок наглотался песка, прежде чем прохожий вытащил его. Ему пытались помочь, но ребенок скончался до приезда медиков.
После трагической смерти мальчика Азиз Тебехрани Нето, профессор механики грунта в Университете крайнего юга Санта-Катарины, предупредил родителей об опасностях, которые представляют собой песчаные дюны. Профессор Нето сказал, что то, что произошло в дюне, было похоже на оползень, но в дюнах вероятность того, что случится трагедия, намного выше из-за отсутствия сцепления между песчинками.