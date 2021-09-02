10-летний мальчик провалился в песок на пляже и скончался
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

10-летний мальчик провалился в песок на пляже и скончался

4:42:179/2/2021Фото: Гугл карты
0

Прохожие пытались помочь ему, но он умер до приезда медиков.

Ребенок провалился в песок прямо на пляже

В Бразилии 10-летний мальчик умер после того, как провалился в песчаные дюны.10-летний Артур Корреа Нуньес залез в дюны возле пляжа Прайя-да-Галета в Лагуне, Бразилия. Затем ребенок наглотался песка, прежде чем прохожий вытащил его. Ему пытались помочь, но ребенок скончался до приезда медиков.

После трагической смерти мальчика Азиз Тебехрани Нето, профессор механики грунта в Университете крайнего юга Санта-Катарины, предупредил родителей об опасностях, которые представляют собой песчаные дюны. Профессор Нето сказал, что то, что произошло в дюне, было похоже на оползень, но в дюнах вероятность того, что случится трагедия, намного выше из-за отсутствия сцепления между песчинками.

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Звезды, чью карьеру разрушил алкоголь
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
ребенок провалился в песокмальчик наглотался песказадохнулся ребенок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

10-летний мальчик провалился в песок на пляже и скончался
4:42:17 9/2/2021
10-летний мальчик провалился в песок на пляже и скончался
12 пенсионеров скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области
4:32:56 9/2/2021
12 пенсионеров скончались от коронавируса за сутки в Новосибирской области
18 985 новых заболевших коронавирусом выявили в России за сутки на 2 сентября
4:23:55 9/2/2021
18 985 новых заболевших коронавирусом выявили в России за сутки на 2 сентября
День Светописанного образа Пресвятой Богородицы 3 сентября: Что можно и нельзя делать в особый день православным
4:20:29 9/2/2021
День Светописанного образа Пресвятой Богородицы 3 сентября: Что можно и нельзя делать в особый день православным
БердскМаршрут автобуса №1 продлили в Бердске: новая схема движения и расписание
4:13:09 9/2/2021
Маршрут автобуса №1 продлили в Бердске: новая схема движения и расписание
Директора института МГТУ «Станкин» задержали по подозрению в многомиллионных хищениях
4:01:07 9/2/2021
Директора института МГТУ «Станкин» задержали по подозрению в многомиллионных хищениях
Боевики "Талибана"* устроили имитацию похорон с гробами с американскими флагами
3:41:19 9/2/2021
Боевики "Талибана"* устроили имитацию похорон с гробами с американскими флагами
Песков не считает наглостью слова школьника, который поправил Путина
3:23:01 9/2/2021
Песков не считает наглостью слова школьника, который поправил Путина
Правда ли, что Светописанный образ Пресвятой Богородицы писали по фотографии?
3:20:26 9/2/2021
Правда ли, что Светописанный образ Пресвятой Богородицы писали по фотографии?
Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15
3:14:18 9/2/2021
Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15