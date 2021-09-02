Повешенным нашли 18-летнего десантника: Родители погибшего подозревают убийство
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Повешенным нашли 18-летнего десантника: Родители погибшего подозревают убийство

5:50:549/2/2021Фото: Pixabay
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Призывник из Воронежской области был найден мертвым во время учений в Рязанской области. Возбуждено уголовное дело.

Следователи считают, что десантника довели до самоубийства

Доведение до самоубийства расследуется в части Тульской области, в которой служил 18-летний призывник из Воронежской области.

22 августа во время учений десантников, которые проходили в Рязанской области, его нашли повешенным. По словам родственников погибшего военнослужащего, ранее он не жаловался на службу.

После смерти десантника родители стали подозревать, что их сын был убит. Отец рассказал, что причиной трагедии могла стать распущенность командования и дедовщина. Никаких предпосылок для самоубийства 18-летнего призывника не было — он хотел пойти служить и мечтал о карьере военного.

По заключению армейского психолога, который работает с солдатами, у погибшего не было никаких тревожных сигналов и предпосылок для того, чтобы совершить самоубийство.

Родители расценивают его поведение адекватным, он находился в хорошем расположении духа буквально до самой смерти, сообщает ИА REGNUM.

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