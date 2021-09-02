21-летний сибиряк убил бездомного из-за ненависти к бомжам. Полицейские нашли его спустя два года

Следственный комитет по Новосибирской области продолжает расследование уголовного дела по факту убийства. Сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемого виновника. Убийство 55-летнего мужчины было совершено в апреле 2019 года возле заброшенного дома на территории дачного общества в Октябрьском районе города Новосибирска. Тело потерпевшего было обнаружено случайным прохожим - на нем были множественные ножевые ранения. Злоумышленник нанес удары ножом по разным частям тела своей жертве и скрылся с места происшествия, сообщили в ГУ МВД России. Тогда уголовно дело было приостановлено.
А в августе этого года удалось установить предполагаемого преступника и 31 числа его задержали. Подозреваемым оказался ранее не судимый 21-летний житель Краснообска. Как установили полицейские, после совершения убийства злоумышленник скрыл улики - спрятал одежду, в которой совершил преступление, избавился от ножа, а затем сменил номер телефона. По месту проживания фигуранта сотрудниками полиции изъято огнестрельное оружие, 3 складных ножа, кастет, телескопическая дубинка, 3 сотовых телефона.
Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что убийство он совершил из-за неприязни к бомжам. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.