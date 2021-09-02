21-летний сибиряк убил бездомного из-за ненависти к бомжам. Полицейские нашли его спустя два года
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21-летний сибиряк убил бездомного из-за ненависти к бомжам. Полицейские нашли его спустя два года

5:23:159/2/2021Фото: pixabay
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У него дома нашли целый арсенал оружия.

Несколько ударов ножом нанес сибиряк бомжу

Следственный комитет по Новосибирской области продолжает расследование уголовного дела по факту убийства. Сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемого виновника. Убийство 55-летнего мужчины было совершено в апреле 2019 года возле заброшенного дома на территории дачного общества в Октябрьском районе города Новосибирска. Тело потерпевшего было обнаружено случайным прохожим  - на нем были множественные ножевые ранения. Злоумышленник нанес удары ножом по разным частям тела своей жертве и скрылся с места происшествия, сообщили в ГУ МВД России. Тогда уголовно дело было приостановлено.

А в августе этого года удалось установить предполагаемого преступника и 31 числа его задержали. Подозреваемым оказался ранее не судимый 21-летний житель Краснообска. Как установили полицейские, после совершения убийства злоумышленник скрыл улики - спрятал одежду, в которой совершил преступление, избавился от ножа, а затем сменил номер телефона. По месту проживания фигуранта сотрудниками полиции изъято огнестрельное оружие, 3 складных ножа, кастет, телескопическая дубинка, 3 сотовых телефона. 

Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что убийство он совершил из-за неприязни к бомжам. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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