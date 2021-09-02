Похитителя 50 млн рублей у студента задержали в аэропорту Кемерова
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Похитителя 50 млн рублей у студента задержали в аэропорту Кемерова

5:44:139/2/2021Фото: pixabay
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Злоумышленник пытался улететь в Москву.

Мужчина похитил 50 миллионов из автомобиля

В аэропорту Кемерова полиция задержала мужчину, который похитил у студента 50 миллионов рублей. Злоумышленник пытался улететь в столицу.

32-летний грабитель хотел зарегистрироваться на рейс «Кемерово-Москва», его поймала полиция. Денег при себе не оказалось, где он их спрятал - упорно скрывает. Суд арестовал новосибирца на два месяца - прокуратура Железнодорожного района поддержала обвинение.

Напомним, 28 августа у бизнес-центра "Анатарес" банда в медицинских масках подкараулила 23-летнюю жертву, стащила крупную сумму из автомобиля и скрылась.

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