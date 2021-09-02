Похитителя 50 млн рублей у студента задержали в аэропорту Кемерова

В аэропорту Кемерова полиция задержала мужчину, который похитил у студента 50 миллионов рублей. Злоумышленник пытался улететь в столицу.
32-летний грабитель хотел зарегистрироваться на рейс «Кемерово-Москва», его поймала полиция. Денег при себе не оказалось, где он их спрятал - упорно скрывает. Суд арестовал новосибирца на два месяца - прокуратура Железнодорожного района поддержала обвинение.
Напомним, 28 августа у бизнес-центра "Анатарес" банда в медицинских масках подкараулила 23-летнюю жертву, стащила крупную сумму из автомобиля и скрылась.