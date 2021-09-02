Паралимпиада-2021: Медальный зачет всех стран на Играх в Токио за 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, сборная России пока не смогла завоевать ни одной медали на Паралимпийских играх в Токио. В медальном зачёте Россия опустилась на третью позицию. Её обошла сборная Великобритании, которая сегодня уже завоевала две золотые и две серебряные награды. Украинцы поднялись на пятое место.
Паралимпийские игры. Токио. Медальный зачёт
1. Китай — 73 золотые, 44 серебряные, 37 бронзовых медалей.
2. Великобритания — 32-26-32.
3. Россия — 32-20-37.
4. США — 25-29-21.
5. Украина — 19-35-23.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.