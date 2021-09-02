Случайным выстрел в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву от полицейского под Новосибирском считают силовики
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Случайным выстрел в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву от полицейского под Новосибирском считают силовики

6:13:229/2/2021Фото: РИА «Новости
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Как идет расследование громкого уголовного дела и что стало с семьей патрульного ДПС Александра Гусева, узнал "Курьер. Среда. Бердск".

Полицейские начали задерживать двоих парней, третий снимал происходящее на телефон.
Полицейские начали задерживать двоих парней, третий снимал происходящее на телефон.

О посёлке Мошково в Новосибирской области услышала вся страна почти 3 месяца назад. 28 мая на трассе «Сибирь» в Мошковском районе произошёл трагическая случай, который перевернул жизни нескольких семей. Между сотрудниками полиции и несколькими молодыми людьми случилась потасовка, в ходе которой сотрудник ДПС Александр Гусев случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. По официальной версии все было так.

Патруль ДПС заметил автомобиль с тонированными передними стеклами и попытался его остановить. Однако водитель авто выполнять требования не спешил. Началась погоня, потом машина всё-таки остановилась и из неё вышли трое: Илькин Исмаилов, Векил Абдулаев и Руслан Курбанов. Полицейские начали задерживать двоих, третий снимал происходящее на телефон. Известно, что при задержании они сопротивлялись, началась потасовка. Патрульный Александр Гусев в ходе привел табельный пистолет в боевую готовность, после этого прижал к капоту Абдуллаева. Завязалась борьба, полицейский случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву.

В больнице 19-летний Векил умер спустя два дня. Следственный комитет Новосибирской области сразу квалифицировал действия Гусева как превышение должностных полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее смерть. Гусева арестовали.

После смерти Векила в Новосибирске начали проходить митинги азербайджанцев. По некоторыми данным, родным патрульного Гусева стали поступать угрозы. Семью пришлось вывести из Мошково, а к дому приставить охрану. Супруга Александра опубликовала видеообращение к президенту Путину, главам Следственного комитета, МВД и ФСБ, прося о защите.

Через несколько дней глава СК РФ потребовал, чтобы Гусева отпустили из-под ареста. Началась служебная проверка в отношении сотрудников Следственного комитета, которые ходатайствовали о заключении полицейского под стражу.

После того, как инспектор Гусев вышел на свободу, под арестом оказались Курбанов с Исмаиловым. В июне Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении двух фигурантов дела о потасовке: Исмаилова и Курбанова обвиняют в преступлениях по статьям 318 и 319 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Прошло уже больше трёх месяцев с этой трагедии. Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» попытались выяснить, как сейчас обстоят дела с расследованием дела о случайном убийстве 19-летнего Векила Абдуллаева, и как сейчас живет семья патрульного Александра Гусева. В беседе с дядей Векила Абдуллаева Асифом Юсуповым выяснить какие-то подробности не удалось.

— Я сам не знаю, как идёт раследывание, у меня по этому нет никакой информации, — сказал дядя погибшего.

Однако ранее, родственник погибшего сообщал, что Векил не пытался уйти от погони — просто он «не слышал сирену и не видел мигалки». Полицейские набросились на парней, когда те пошли в туалет.

С семьей Александра Гусева журналистам «Курьер. Среда. Бердск» пообщаться не удалось, от комментариев отказался и адвокат патрульного Юрий Голубицкий. Однако близкий друг семьи полицейского рассказал, что сейчас происходит с делом.

— Как вам сказать, по поводу дела, могу сказать, лишь со слов родни, что сейчас тишина,— сообщил Александр.

Ну а что думают по этому поводу сами полицейские, мог ли Гусев не доставать пистолет конкретно в этой ситуации? В беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 2 сентября, Алексей К. ( имя изменено,— прим. ред.) высказал свою точку зрения на правомерность применения Гусевым оружия.

— Парни оказывали сопротивление, причём активное. Поэтому, согласно закону, мы можем в таких случаях обнажать оружие. Я думаю, что патрульный выстрелил случайно. Видно даже по видео, что парня не остановил пистолет, поэтому Гусев продолжил задерживать, это к вопросам: почему он с пистолетом в руках заламывает парня. Я, конечно, там не был, судить никого не буду. Но я считаю, что все было в рамках закона, умысла никакого не было, — рассказал силовик.

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