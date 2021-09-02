Пенсионеры начали получать выплату 10 000 на банковские карты

В четверг, 2 сентября, российские пенсионеры уже начали получать на свои банковские карты по 10 тысяч рублей. Первыми получателями денег стали 30,7 миллиона человек, которым пенсия приходит на счет. Еще 12,7 миллиона пенсионеров получат выплаты с 3 сентября, когда будет принесена пенсия на дом. Всего более 43 миллионов человек пенсионного возраста в России станут получателями единовременной выплаты от государства.
Как подчеркнул руководитель отделения Пенсионного фонда Новосибирской области Александр Терепа, выплата касается всех пенсионеров, получающих разные виды пенсий по линии ПФР. Это страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, все социальные пенсии, а также государственные пенсии по выслуге лет и другие. При этом факт работы не влияет на выплату 10 тысяч рублей. Выплата будет произведена как неработающим, так и работающим пенсионерам.
Если пенсионер получает сразу две пенсии – из Пенсионного фонда России и силового ведомства, то при условии, что одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом, то и единовременную выплату тоже предоставит ПФР. Если установлена только одна пенсия и ее выплачивает другое ведомство, пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 тыс. рублей.
По словам Терепы, в регионе получат президентскую выплату 820 тыс. пенсионеров.
- В настоящее время доставочные выплатные документы сформированы на почти 816 тысяч пенсионеров. Часть остается в работе в связи с приостановлением выплаты пенсий по различным основаниям. И те пенсионеры, которые получают пению через банки, уже сегодня начали получать выплаты. Те же граждане, кто получает пенсию через почтовые организации, получат единовременную выплату в тот же день, когда и пенсию, в соответствии с графиком, установленным Почтой России, - уточнил Александр Терепа.
Он акцентировал внимание: пенсии зачисляется только на карты «Мир», но может быть также зачислена на бескарточный счет в банке.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", 22 августа на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил выплатить всеми российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Причем получить их должны как работающие, так и неработающие пенсионеры, также будут начислены деньгами для военных, пенсионерам по инвалидности и потере кормильца. 24 августа уже был подписан указ президента о выплатах. Никаких заявлений и документов для получения не требуется, государство выделило более 450 миллиардов рублей, для того, чтобы осуществить обещанное.
Решение о выделении средств для силовиков, военных пенсионеров и других граждан было принято менее чем за месяц до выборов в Государственную думу, которые пройдут 19 сентября.