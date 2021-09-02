Атомный реактор подлодки К-19 нашли на месте захоронения ядерных отходов в море

В Карском море обнаружен атомный реактор подводной лодки К-19 в контейнере. В акватории Северного Ледовитого океана проходит экспедиция по поиску подводных захоронений ядерных отходов.
Ученые из института Океанологии РАН, вместе с представителями подразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» проводят обследование дна при помощи телеуправляемого робота Фалькон.
- Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. <...> В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен, — написал Евгений Линейцев — руководитель аэромобильного отряда «Центроспас» на своей странице в Facebook.
Участники экспедиции планируют осмотреть контейнер, провести спектральный анализ содержимого и снять пробу с поверхности.
В 4 заливах Карского моря находятся захоронения многочисленных отходов после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, также там лежат части атомного ледокола «Ленин» и атомная подводная лодка К-27.
В одной только Новоземельской впадине захоронено 1,2 тысячи объектов, которые представляют радиоактивную опасность.
В настоящее время создается реестр таких захоронений, в нем уже более 24 тысяч наименований. Все отходы расположены на глубине до 500 метров. Атомная подводная лодка К-19 - первый советский атомный ракетоносец — была названа «Хиросима» из-за большого числа аварий, в 1990 году ее вывели из состава флота и утилизировали.