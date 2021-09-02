Моргенштерн женился на блогерше в окружении звезд. Смотрите видео

В Москве прошла свадьба Моргенштерна и блогерши Дилары Зинатуллиной. На ней было все - крики, визги, цыгане, костюмы - все как у людей.
Свадьбу вела Ксения Собчак, приходили многие знаменитые гости. Стиль проведения - типичное торжество 1990-х годов, текст тамады состоял из шаблонных казенных фраз, которые говорят при регистрации брака. Новобрачный составил меню, в котором были среди угощений салат "Мимоза", пельмени и самса.
После традиционного выкупа невесты с испытаниями для жениха, молодые поехали на регистрацию на машине Daewoo Nexia, в которой молодые катались еще в 2017 году, а потом проследовали на теплоход, где и проходило само торжество.
Дорога к «Рио-1» проходила по набережной, на которой шествие встречали цыгане. Молодых приехал поздравить Артур Пирожков, многие знаменитые тиктокеры и блогеры.
Ближе к окончанию празднования свадьбы, жених в невестой переоделись, и Моргенштерн в свадебном платье прыгнул на 666-килограмовый торт, свалив его, а Дилара в мужском костюме прошлась по теплоходу верхом на лошади, которую вела Ксения Собчак.