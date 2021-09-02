Можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа, рассказала глава Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре разъяснили интервалы между вакцинацией от COVID-19 и гриппа. По словам главы ведомства Анны Поповой, между прививками от коронавируса и граппа должно пройти не меньше месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Когда человек прививается от коронавируса, он получает два компонента вакцины. И только после этого ему разрешено ввести вакцину от гриппа, объяснила Попова для RT. Порядок постановки вакцин не важен - можно сначала привиться от гриппа, потом от ковида.
Роспотребнадзор объявил начало прививочной кампании от гриппа в стране 2 сентября. Как отметила Анна Попов случаи заболевания гриппом в России уже фиксируются, хотя в целом обстановка остается стабильной.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в прививочных пунктах Бердской ЦГБ началась ревакцинация от коронавируса.