Можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа, рассказала глава Роспотребнадзора
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Можно ли одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа, рассказала глава Роспотребнадзора

7:47:029/2/2021Фото: Кремлин.ру
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Порядок введения вакцин не важен - можно сначала привиться от гриппа, потом от ковида.

Попова: между прививкой от гриппа и COVID-19 должно пройти не меньше месяца
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Роспотребнадзоре разъяснили интервалы между вакцинацией от COVID-19 и гриппа. По словам главы ведомства Анны Поповой, между прививками от коронавируса и граппа должно пройти не меньше месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Когда человек прививается от коронавируса, он получает два компонента вакцины. И только после этого ему разрешено ввести вакцину от гриппа, объяснила Попова для RT. Порядок постановки вакцин не важен - можно сначала привиться от гриппа, потом от ковида.

Роспотребнадзор объявил начало прививочной кампании от гриппа в стране 2 сентября. Как отметила Анна Попов случаи заболевания гриппом в России уже фиксируются, хотя в целом обстановка остается стабильной.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в прививочных пунктах Бердской ЦГБ началась ревакцинация от коронавируса.

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