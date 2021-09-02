Талибы потеряли 350 боевиков в боях с силами сопротивления в Панджшере

Силы сопротивления Афганистана, которые сконцентрировались в провинции Паджшер — единственной, не покорившейся пришествию террористического движения «Талибан»* к власти в стране.
Представитель сопротивления рассказал, что за время проведения боевых действий, погибли уже почти 350 боевиков, при этом им не удалось взять ни одного аванпоста. О том, что радикальные талибы станут воевать вместо попытки договориться, в сопротивлении и не сомневались, об этом рассказал представитель сил сопротивления в неподконтрольной талибам провинции Панджшер на севере страны Фахим Дашти.
- Силы сопротивления были готовы к таким обстоятельствам. Мы привержены мирному урегулированию, но "Талибан" развязал войну, и война продолжается по нескольким фронтам, - сказал он журналистам.
В последние два дня бои идут по двум направлениям - в долине Андараб в соседней с Панджшером провинции Баглан, и у горного перевала Хавак, ведущего от Панджшера к Баглану, на севере Афганистана.
Во время военных действий уже убиты около 350 талибов, 280 ранены, 35 попали в плен. О потерях среди афганцев Панджшера ничего неизвестно.
- Силы сопротивления показали, что способны защищать свои позиции. Но это будет не только оборона Панджшера, позже война распространится на другие направления, - предупредил афганец.
Сопротивление талибам оказывают панджшерцы, которые больше недели находятся в осаде. Договориться с «Талибаном»* о мирном сотрудничестве не удалось, так как по словам представителя радикалов, они выдвинули «нелогичные» условия, пишет ТАСС.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.