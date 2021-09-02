Убийство бомжа двухлетней давности раскрыли в Новосибирске: 19-летний зарезал бездомного
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Убийство бомжа двухлетней давности раскрыли в Новосибирске: 19-летний зарезал бездомного

9:17:039/2/2021Фото: Pixabay
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Расследование убийства 55-летнего мужчины было остановлено, но позже фигуранта дела удалось вычислить.

В полиции нашли подозреваемого в убийстве бездомного

В Новосибирске задержали 21-летнего молодого мужчину за то, что он подозревается в убийстве, совершенном два года назад.

По версии следователей, 14 апреля 2019 года возле дома 49/3 по улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе, рядом с заброшенным дачным домом был зарезан 55-летний бездомный, на котором осталось множество ножевых ранений. После смерти жертвы убийца сбежал. Потерпевший был обнаружен прохожим. Возбужденное уголовное дело по факту смерти человека было остановлено 30 января 2020 года.

Установить личность подозреваемого удалось совместными силами сотрудников следственного управления, центра «Э» ГУ МВД РФ и УФСБ России по Новосибирской области.

- В настоящее время 21-летний молодой человек задержан. В ходе допроса в качестве подозреваемого он полностью признал свою причастность к совершению преступления, - сообищил в региональном управлении СКР.

В полиции рассказали, что арестованный молодой человек  - 21-летний житель Краснообска - ранее не привлекался к ответственности. После того, как зарезал бездомного, он предпринял меры для сокрытия улик — спрятал одежду, выкинул орудие убийства и сменил номер телефона.

Во время обыска у подозреваемого были найдены огнестрельное оружие, 3 складных ножа, кастет, телескопическая дубинка, 3 сотовых телефона.

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