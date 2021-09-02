Невеста в свадебном платье выбросилась из окна
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Невеста в свадебном платье выбросилась из окна

9:42:239/2/2021Фото: Инцидент Рубцовск
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В Рубцовске Алтайского края женщина пообещала, что все запомнят этот день и бросилась вниз.

Женщина в свадебном платье выпрыгнула из окна

В Алтайском крае пьяная дама в свадебном платье решила покончить с собой и спрыгнуть с высоты третьего этажа.

В Рубцовске нетрезвая женщина влезла на карниз многоквартирного дома и пообещала, что «этот день все запомнят». Затем состоялось ее фееричное падение вниз на растянутую спасателями простынь.

Во время падения вниз женщина все-таки ударилась об асфальт, - в результате удар о землю у нее повреждено лицо и сломаны несколько ребер.

Пострадавшая была госпитализирована, как она себя чувствует в настоящее время - неизвестно. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, женщина уже была судима ранее.

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