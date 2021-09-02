Невеста в свадебном платье выбросилась из окна

В Алтайском крае пьяная дама в свадебном платье решила покончить с собой и спрыгнуть с высоты третьего этажа.
В Рубцовске нетрезвая женщина влезла на карниз многоквартирного дома и пообещала, что «этот день все запомнят». Затем состоялось ее фееричное падение вниз на растянутую спасателями простынь.
Во время падения вниз женщина все-таки ударилась об асфальт, - в результате удар о землю у нее повреждено лицо и сломаны несколько ребер.
Пострадавшая была госпитализирована, как она себя чувствует в настоящее время - неизвестно. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, женщина уже была судима ранее.