Безмасочников ловить в электричках собирается минтранс под Бердском 3 сентября
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Безмасочников ловить в электричках собирается минтранс под Бердском 3 сентября

9:34:489/2/2021
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Рейд начнется в пятницу в 8.50 на станции "Сеятель" в новосибирском Академгородке. Пассажирами электричек могут оказаться жители Бердска. 

В Новосибирской области не отменили масочный режим

Региональный минтранс проверит соблюдение масочного режима в электропоездах, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин примет участие в совместном контрольном рейде с сибирским управлением  МВД на транспорте по соблюдению требований режима повышенной готовности на пригородном железнодорожном транспорте.

Во время рейда, который начнется утром 3 сентября, проконтролируют соблюдение пассажирами электропоездов масочного режима. Кроме этого людям разъяснят необходимость ношения масок в закрытом пространстве в условиях распространения коронавирусу.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", рейд начнется в пятницу в 8.50 на станции "Сеятель" в новосибирском Академгородке. Пассажирами электричек могут оказаться жители Бердска.

Напомним, что антиковидные ограничения продлены в Новосибирской области до 30 сентября. А к тому времени, вероятно, уже наступит четвертая волна пандемии коронавируса.

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