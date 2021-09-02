Безмасочников ловить в электричках собирается минтранс под Бердском 3 сентября

Региональный минтранс проверит соблюдение масочного режима в электропоездах, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин примет участие в совместном контрольном рейде с сибирским управлением МВД на транспорте по соблюдению требований режима повышенной готовности на пригородном железнодорожном транспорте.
Во время рейда, который начнется утром 3 сентября, проконтролируют соблюдение пассажирами электропоездов масочного режима. Кроме этого людям разъяснят необходимость ношения масок в закрытом пространстве в условиях распространения коронавирусу.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", рейд начнется в пятницу в 8.50 на станции "Сеятель" в новосибирском Академгородке. Пассажирами электричек могут оказаться жители Бердска.
Напомним, что антиковидные ограничения продлены в Новосибирской области до 30 сентября. А к тому времени, вероятно, уже наступит четвертая волна пандемии коронавируса.