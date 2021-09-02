«Талибан» в очередной раз готовит нападение

«Талибан»* решил раз и навсегда разобраться с бойцами сопротивления в провинции Панджшер. Сторонники террористического движение запланировали совершить «завершающий удар» по неприятелям в темное время суток между 2 и 3 сентября. Об этом сообщили РИА Новости с информацией от афганского издания Tolo News.
Панджшер является единственной провинцией, которую талибы не успели взять под контроль. Ранее представители экстремистского движения отказались от требований сопротивления в согласовании всех политиков страны.
«Талибан»* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.
Напомним, что накануне представители сопротивления рассказали о потерях со стороны талибов во время последней стычки. Как оказалось, бойцы новой власти потеряли 350 соратников.