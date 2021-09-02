Российские паралимпийцы выиграли две медали за 15 минут
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Российские паралимпийцы выиграли две медали за 15 минут

10:00:079/2/2021Фото: Pexels
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Спортсмены Даниил Сидоров и Анна Поддубская принесли сборной две бронзовые медали.

Российские спортсмены занимают третью позицию в медальном зачете

На Паралимпиаде в Токио российские спортсмены принесли сборной две бронзовых медали за 15 минут. Третьи места на соревнованиях принесли тхэквондисты Даниил Сидоров в весовой категории до 61 килограмма и Анна Поддубская — до 49 килограмм.

В целом сборная занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, стартовавшей в столице Японии 24 августа. В «‎кармане» ‎нашей команды 97 медалей, из которых 32 — золотых, 23 серебряных и 42 — бронзовых. На первом и втором местах расположились сборные Китая (77/46/44) и Великобритании (34/27/35). Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября.

Отметим, что российские спортсмены со значительным отрывом обогнали американцев (27/31/22) и украинцев (20/39/25).

Напомним, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские спортсмены не смогли принять участие.

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