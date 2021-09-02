Злоумышленники притворились сотрудниками ФСБ и выкрали у гражданина Германии более 850 тыс. рублей
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Злоумышленники притворились сотрудниками ФСБ и выкрали у гражданина Германии более 850 тыс. рублей

10:37:119/2/2021Фото: Pixabay
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Преступление было совершено с помощью специального приложения, установленного на устройство потерпевшего.

Злоумышленники притворялись сотрудниками ФСБ

В Москве злоумышленники притворились сотрудниками ФСБ и выкрали у 70-летнего гражданина Германии 10 тысяч евро — то есть примерно 865 тысяч рублей. Преступление было совершено при помощи вредоносного приложения, которое лже-правоохранители установили самостоятельно на телефон жертвы. Об этом сообщил Life с информацией от личного источника в органах.

Гражданин Германии по имени Лутца Аппель оказался доверчив. Он не ожидал, что средь бела дня к нему подойдут злоумышленники с подготовленным вредоносным софтом. Так называемые «‎сотрудники ФСБ» написали пожилому человеку по WhatsApp на его родном языке, чтобы поинтересоваться, где размещены средства немца. Мужчина без страха рассказал, что в России у него нет открытого счета.

Тогда с Аппелем связался другой сотрудник, который рассказал о подозрительной активности на счетах мужчины. Чтобы предотвратить шанс потерять денежные средства, «‎правоохранитель» предложил установить приложение банка. В приложение было установлено.

Как оказалось, именно оно позволило злоумышленников воспользоваться телефоном жителя Германии дистанционно. Всякий раз, когда преступники пытались вывести деньги, мужчине приходило сообщение с «‎подтвердить» или «‎отказаться». Вся загвоздка была в том, что кнопки были фактически расположены наоборот, на названы привычным образом. Несколько раз подряд Аппель отказывался от‎‎‎‎ предложений перевести деньги, но при этом всем совершал перевод мошенникам.

Осознав ошибку, мужчина пришел к настоящим сотрудникам полиции, где рассказал о произошедшем. Сейчас ведется проверка.

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