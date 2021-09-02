Указавшим на ошибку Путина 11-классником гордятся учителя: "Молодец, не будет врать"

2 сентября 11-классник Никанор Толстых в одночасье стал знаменит. Он поправил президента Владимира Путина, который допустил ошибку. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на открытом уроке по истории во Владивостоке глава государства назвал Северную войну Семилетней. Никанор, извинившись, указал на ошибку. Напомним, что поступок ученика не одобрила директор воркутинской школы. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напротив, похвалил.
«Это абсолютно нормальная ситуация, и ребенок — молодец, и мы надеемся, что никто его критиковать не будет», — заявил Песков 3 сентября, указав, что не считает поступок Толстых наглостью, в отличие от педагога.
Директора школы №35 Воркуты Юлию Рябцеву раскритиковали в соцсетях, назвав ее поведение холуйством. Но она заявила, что ее слова неправильно поняли.
-Я сказала, что наша молодежь более амбициозная, смелая, я бы сказала, в некоторых моментах даже дерзкая. Но ни в коем случае не наглая. Я горжусь нашим школьным президентом, и не просто президентом, а победителем многих конкурсов, фестивалей в том числе республиканского, федерального уровня, и как человеком, который знает историю России. Ведь не зря он стал призером республиканского этапа олимпиады по истории. Я верю в нашу молодежь, и в Толстых Никанора, что он добьется очень многого. И горжусь тем, что он учится в нашей школе, - записала видеообращение Рябцева.
Одноклассники Никанора рассказали, что он всегда и везде ведет себя так, весьма самоуверенный.
Как рассказала МК учитель русского языка и литературы Никанора Елена Грозных, она одобряет поступок своего ученика:
-Я считаю, что он молодец. То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и, в принципе, не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет.
Не исключено, что Никанор станет учителем истории. В его семье немало преподавателей. Но сам он пока отказывается от общения с журналистами.