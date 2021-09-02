Политолог объяснил, почему вступление Украины в НАТО может быть опасным для России

Политолог Богдан Безпалько объяснил, почему вступление Украины в НАТО может означать для Российской Федерации лишь опасность и большие риски. По мнению эксперта, если украинцы вступят в политический блок запада, это будет практически прямым объявлением войны между двумя странами. Об этом Безпалько сообщил Life.
Политолог добавил, что в любом случае власти Украины теряют статус. Рано или поздно на территории страны будут размещены базы военного назначения других стран. Соответственно, даже без формального вхождения в НАТО, Украина станет очевидным противником для российской стороны. А откровенное присоединение к НАТО является объявлением войны по отношении к Российской Федерации.
Отмечается, что на сегодняшний день страны-участницы НАТО не рассматривают включение Украины в их число.
Напомним, что новая власть Афганистана готовит последний удар по повстанцам.