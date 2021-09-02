Политолог объяснил, почему вступление Украины в НАТО может быть опасным для России
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Политолог объяснил, почему вступление Украины в НАТО может быть опасным для России

11:08:149/2/2021Фото: Pixabay
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Эксперт считает, что подобное решение может быть практически открытым объявлением войны между двумя странами.

Данное решение может приравниваться к открытому конфликту

Политолог Богдан Безпалько объяснил, почему вступление Украины в НАТО может означать для Российской Федерации лишь опасность и большие риски. По мнению эксперта, если украинцы вступят в политический блок запада, это будет практически прямым объявлением войны между двумя странами. Об этом Безпалько сообщил Life.

Политолог добавил, что в любом случае власти Украины теряют статус. Рано или поздно на территории страны будут размещены базы военного назначения других стран. Соответственно, даже без формального вхождения в НАТО, Украина станет очевидным противником для российской стороны. А откровенное присоединение к НАТО является объявлением войны по отношении к Российской Федерации.

Отмечается, что на сегодняшний день страны-участницы НАТО не рассматривают включение Украины в их число.

Напомним, что новая власть Афганистана готовит последний удар по повстанцам.

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