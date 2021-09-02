По отрезанной руке расчлененного трупа на свалке вычислили убийцу

В Анапе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве женщины, чью руку нашли 29 августа возле мусорной свалки. О находке - фрагменте руки человека - сообщил в полицию работник полигона. Судмедэкспертиза конечности показала, что рука ампутирована не хирургическим путем и принадлежала 43-летней жительнице Анапы, которая ранее была объявлена в розыск.
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что убитая проживала с 45-летним сожителем, который находится под стражей за совершенное мелкое хулиганство.
"Следователем была идентифицирована обнаруженная конечность как принадлежащая местной жительнице, которую с 28 августа никто не видел... Установлена причастность к исчезновению женщины ее 45-летнего сожителя. Он был задержан. В ходе допроса мужчина дал признательные показания", — сообщили в управлении СКР по Кубани.
Задержанный рассказал, что в ночь на воскресенье поссорился с подругой, которая упрекала его в том, что он мало зарабатывает и не может покупать достаточно спиртного.
В ходе конфликта мужчина задушил сожительницу, потом расчленил тело и вывез на свалку.
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигуранта.
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