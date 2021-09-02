По отрезанной руке расчлененного трупа на свалке вычислили убийцу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

По отрезанной руке расчлененного трупа на свалке вычислили убийцу

11:05:579/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Задержан 45-летний сожитель убитой. Он признался, что поссорился с подругой: она упрекала его, что мало зарабатывает. В ходе конфликта он задушил ее и разрезал тело на части.

Мусорная свалка
В Анапе вычислили убийцу по брошенной на свалке руке

В Анапе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве женщины, чью руку нашли 29 августа возле мусорной свалки. О находке - фрагменте руки человека - сообщил в полицию работник полигона. Судмедэкспертиза конечности показала, что рука ампутирована не хирургическим путем и принадлежала 43-летней жительнице Анапы, которая ранее была объявлена в розыск.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что убитая проживала с 45-летним сожителем, который находится под стражей за совершенное мелкое хулиганство.

"Следователем была идентифицирована обнаруженная конечность как принадлежащая местной жительнице, которую с 28 августа никто не видел... Установлена причастность к исчезновению женщины ее 45-летнего сожителя. Он был задержан. В ходе допроса мужчина дал признательные показания", — сообщили в управлении СКР по Кубани.

Задержанный рассказал, что в ночь на воскресенье поссорился с подругой, которая упрекала его в том, что он мало зарабатывает и не может покупать достаточно спиртного.
В ходе конфликта  мужчина задушил сожительницу, потом расчленил тело и вывез на свалку.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигуранта.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новом поселке местные жители обнаружили пакеты с останками и вызвали полицию.

Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Звезды, чью карьеру разрушил алкоголь
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
34-летняя бологерша Джен найдена мертвой в своем доме
трупрасчленил телопоссорился с подругой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Случайно раскрыли убийство?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Священник‎» украл у туристки телефон. Сморите видео‎
10:52:25 9/2/2021
«Священник‎» украл у туристки телефон. Сморите видео‎
Указавшим на ошибку Путина 11-классником гордятся учителя: "Молодец, не будет врать"
10:38:27 9/2/2021
Указавшим на ошибку Путина 11-классником гордятся учителя: "Молодец, не будет врать"
Злоумышленники притворились сотрудниками ФСБ и выкрали у гражданина Германии более 850 тыс. рублей
10:37:11 9/2/2021
Злоумышленники притворились сотрудниками ФСБ и выкрали у гражданина Германии более 850 тыс. рублей
Сильные имена для осенних мальчиков: Для настоящих мужчин
10:20:18 9/2/2021
Сильные имена для осенних мальчиков: Для настоящих мужчин
Россиянин зарезал педофила и пришел с повинной
10:17:04 9/2/2021
Россиянин зарезал педофила и пришел с повинной
Недвижимость на 1,5 млрд рублей нашли у семьи вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева
10:14:01 9/2/2021
Недвижимость на 1,5 млрд рублей нашли у семьи вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева
Российские паралимпийцы выиграли две медали за 15 минут
10:00:07 9/2/2021
Российские паралимпийцы выиграли две медали за 15 минут
Невеста в свадебном платье выбросилась из окна
9:42:23 9/2/2021
Невеста в свадебном платье выбросилась из окна
«Талибан» в очередной раз готовит нападение
9:39:34 9/2/2021
«Талибан» в очередной раз готовит нападение
БердскБезмасочников ловить в электричках собирается минтранс под Бердском 3 сентября
9:34:48 9/2/2021
Безмасочников ловить в электричках собирается минтранс под Бердском 3 сентября