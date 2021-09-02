В Новосибирске легковой автомобиль перевернулся на крышу после аварии

2 сентября, в 21:00 по местному времени, в Новосибирске на улице Ипподромская, 8, произошло ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей Skoda Octavia оказалась перевернута на крышу. Об этом сообщила Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидца аварии, к счастью, все обошлось без человеческих жертв. Исключительно поврежденные автомобили.
На видеозаписи, опубликованной в сообществе службы эвакуации, видно, как испорчен бампер Hyundai ix35 и перевернута Skoda.
Напомним, что в Самарской области мужчина узнал, что его друг насиловал собственную дочь. Выйдя из себя, человек избил педофила, после чего не нарочно зарезал ножом. Преступник сам пришел к полиции, признался в совершенном и рассказал, где спрятал тело погибшего.